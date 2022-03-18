مكالمة هاتفية بين بايدن ورئيس الصين اليوم حول الحرب في أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مكالمة هاتفية ستجمع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج، تتناول الحرب في أوكرانيا، فيما جمد البنك المركزي الهولندي، 200 مليون يورو من الأصول الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

موسكو تحظر بيع وشراء العقارات من الأشخاص المعادين لـ روسيا

وفرضت موسكو، حظرا على عمليات بيع وشراء العقارات من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدول غير الصديقة «المعادية» لروسيا، وتتضمن القائمة 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن الحظر طال الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في الدول المعادية لـ موسكو أو لديهم تصريح إقامة أو تسجيل في هذه الدول.

فرنسا تؤكد التزامها بمواصلة تعزيز الدعم لـ كييف

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام باريس، بمواصلة تعزيز الدعم لـ كييف، كما أجرى المسؤول الفرنسي، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لمناقشة المساعدات للاجئين الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه ناقش مع ماكرون مواصلة محادثات السلام مع روسيا.

موكسو تعلن إجلاء 43 ألفا من سكان ماريوبول الأوكرانية

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الفريق ميخائيل ميزينتسيف، إنه جرى إجلاء نحو 43 ألفا من سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأضاف ميزينتسيف، أنه جرى تسليم 134 طنا من الأدوية والضروريات والمواد الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال إلى السكان، مشيرا إلى وجود 6894 مواطنا من 21 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، محتجزين كرهائن من قبل مسلحي «كتائب الدفاع الإقليمي»، على حد قوله.

بدوره، استنكر وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، ما وصفه بأنه «اضطهاد يتعرض له الروس في الغرب»، وقال في حوار نشرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن الكراهية التي يعبرون عنها بحق الروس لا تأتي نتيجة النزاع في أوكرانيا بل إنها رُعرعت على مدى عقود وتمثل بالأحرى نتيجة الانتصار في الحربين العالميتين.

برلمان ليتوانيا يوافق على زيادة إنفاق الدفاع بـ300 مليون يورو

وفي سياق متصل، صوت البرلمان الليتواني بالموافقة على زيادة إنفاق الدفاع بنسبة 0.50% على خلفية العملية العسكرية الروسية اخاصة في أوكرانيا.

وجرى تمرير التعديل الذي يضيف نحو 300 مليون يورو للإنفاق، في برلمان ليتوانيا المكون من 141 مقعدا بواقع 123 صوتا بـ نعم، ولم يصوت ضده أو يمتنع عن التصويت أي نائب، فيما لا يزال التشريع يحتاج لموافقة رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا.

وأوضح وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، أن زيادة إنفاق الدفاع سيسمح لبلاده بتسريع صفقات خطط لها مسبقا لحيازة أسلحة مطلوبة لتعزيز قدرات الدفاع واستضافة قوات إضافية لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وزاد الإنفاق على الدفاع من 2.02% إلى 2.52 % من الناتج المحلي الإجمالي.