مجلس «ماريوبول» يتهم القوات الروسية بقصف مسرح احتمى به مدنيون

قال مجلس مدينة ماريوبول إن غارة جوية روسية دمرت مسرحا في ماريوبول كان يؤوي فيه ما لا يقل عن ألف شخص، وقال نائب رئيس بلدية المدينة سيرجي أورلوف لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن ما بين ألف و1200 شخص كانوا في المعلم الثقافي عندما تعرض للقصف، وأضاف أن عدد الضحايا ما زال غير معروف.

إلقاء قنبلة على المسرح

وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا: «ألقى الروس قنبلة شديدة الانفجار في قلب ماريوبول - مسرح الدراما، وكان هناك الكثير من المواطنين يختبئون من القصف، ولا يزال عدد القتلى تحت الأنقاض غير معروف».

وتتعرض المدينة لقصف روسي متواصل منذ بداية الحرب، ما تسبب في دمار هائل، وقال بافلو كيريلينكو حاكم المنطقة، إن هجومًا سابقا على مستشفى للأطفال والولادة خلّف خمسة قتلى، بينما احتجزت القوات الروسية المرضى والأطباء كرهائن في مستشفى آخر، ووفقًا لـ«كيريلينكو»، ألقت القوات الروسية القبض على 400 شخص واحتجزتهم كرهائن في أكبر مستشفى بالمدينة.

قصف المستشفى تسبب في وقوع 5 قتلى

في بيان عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، نقل «كيريلينكو» عن أحد الرهائن قوله: «من المستحيل الخروج من المستشفى، مع استمرار إطلاق النار ونحن جالسون في القبو، فالسيارات لم تتمكن من مغادرة المستشفى لمدة يومين، وفي مستشفانا طارد الروس 400 شخص من منازل مجاورة. من المستحيل الخروج».

وعلق نحو 300 ألف مدني منذ اندلاع الغزو الروسي، وأصبحوا في أمس الحاجة إلى الطعام والمأوى بعد أن تركوا بدون كهرباء، وفر نحو 20 ألف مدني من ماريوبول يوم الثلاثاء الماضي على طول ممر إنساني يمتد إلى مدينة «زابوريجيه».