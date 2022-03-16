أول اتصال رفيع بين واشنطن وموسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية

شدد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، في اتصال هاتفي جمعه مع مساعد الرئيس الأمريكي ومستشاره للأمن القومي جيك ساليفان، على ضرورة وقف دعم واشنطن لمن وصفهم بالنازيين الجدد والإرهابيين في أوكرانيا، واستقدام المرتزقة لدعم كييف، وهذا يعتبر أول اتصال رسمي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

روسيا تدعو أمريكا لمنع محاولات إطالة المفاوضات مع أوكرانيا

وجاء في بيان لسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، في أعقاب المباحثات الهاتفية مع مساعد الرئيس الأمريكي، إنه جرى إيلاء اهتمام خاص في المحادثات للوضع في أوكرانيا، ودعت موسكو واشنطن لمنع محاولات إطالة المفاوضات التي تجريها كييف بناءً على تعليمات من الخارج، بحسب البيان الذي نشرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وشدد سكرتير مجلس الأمن الروسي على ضرورة وقف دعم واشنطن لمن وصفهم بالنازيين الجدد والإرهابيين في أوكرانيا، وتسهيل نقل المرتزقة الأجانب إلى مناطق القتال، ورفض الاستمرار في إمداد نظام كييف بالسلاح، معتبرًا أن هذه الخطوات لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد.

وتطرق «باتروشيف» كذلك إلى ما وصفها بأنشطة المختبرات البيولوجية العسكرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا ضرورة امتثال واشنطن لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإتلافها، حسبما جاء في البيان الصادر عنه.

أمريكا تحذر روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية

في المقابل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي للبيت الأبيض، جيك ساليفان التزام الولايات المتحدة بمواصلة العقوبات على روسيا، ودعم الدفاع عن أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، بالتنسيق الكامل المستمر مع حلفاء وشركاء واشنطن.

وقال «ساليفان» إنه في حالة إذا كانت موسكو جادة في سير طريق الدبلوماسية، فيجب أن توقف الهجوم على أوكرانيا ومدنها، مشددًا على أنه إذا استخدمت موسكو أي أسلحة بيولوجية أو كيميائية فإن عواقب هذا القرار ستكون وخيمة.