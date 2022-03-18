تقديم الرعاية الصحية بالمجان لأكثر من 102 ألف مواطن خلال مارس 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ102 ألف و240 مواطنا، وذلك من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

وتم إطلاق تلك القوافل الصحية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

إجراء أكثر من 15 ألف تحليل و21 ألف دورة تثقيفية صحية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم إجراء 15 ألف و320 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 21 ألف و322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي بين المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1093 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لـ فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

أعداد المواطنين بالمحافظات

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى الوصول لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، إذ تم توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف و497 مواطناً بمحافظة أسوان، و4 آلاف و517 مواطنا بأسيوط، و3 آلاف و803 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، و2844 مواطناً بالإسماعيلية، و684 مواطناً بالأقصر، و509 مواطنين بالبحر الأحمر، و5 آلاف و545 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و630 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و800 مواطناً بالدقهلية، و940 مواطناً بالسويس، و7 آلاف و939 مواطنًا بالشرقية، و2886 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ10 آلاف و938 مواطناً بالقاهرة، و4 آلاف و998 مواطنًا بالقليوبية، و3 آلاف و903 مواطنين بالمنوفية، و7 آلاف و435 مواطنًا بالمنيا، و1309مواطنين بالوادي الجديد، و4 آلاف و274 مواطناً ببني سويف، و1359 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و668 مواطنا بسوهاج، و3003 مواطنين بكفر الشيخ، و2122 مواطناً بمطروح، و1722مواطناً بقنا، و7 آلاف و319 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 5 آلاف و596 مواطناً بدمياط.