مباحثات مشتركة لدعم أنشطة النقل البحري للبترول والغاز المسال

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون شاندريس رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية المتخصصة فى أنشطة النقل البحرى والوفد المرافق له حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول وخاصة فى مجال النقل البحرى وتموين السفن فى ظل رغبة قوية من الشركة لزيادة نشاطها واستثماراتها فى مصر والتوسع فى نشاط نقل الغاز المسال فى ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية والطلب العالمى المتزايد خاصة على الغاز المسال.

وخلال اللقاء أكد الملا أن نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووجود فائض فتح آفاقاً كبيرة للتوسع فى صناعات القيمة المضافة بالإضافة إلى تنامى نشاط تجارة وتداول الغاز المسال بقوة فى ظل تزايد الطلب العالمى على الغاز الطبيعى والذى اعتبرته دول كثيرة أهم وقود أحفورى خلال السنوات الأخيرة وأفضل وقود انتقالى خلال فترة التحول الطاقى ، مشيراً إلى المبادرة التى أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط لتموين السفن بالغاز المسال فى إطار التوجه العالمى للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

ومن جانبه أكد شاندريس أن المجموعة ترغب فى الاستثمار فى مشروعات إنشاء مستودعات لتموين السفن بالغاز المسال فى إطار مبادرة المنتدى ، مؤكداً على أهمية الشراكة المثمرة مع قطاع البترول المصرى ومثمناً التعاون مع هيئة البترول فى مجال نقل الزيت الخام بالإضافة إلى شراكتها من خلال شركة بيراميد للملاحة التابعة لها مع كل من شركات إيجاس وجاسكو وخدمات البترول البحرية فى شركة إيجل جاس العاملة فى مجال نقل الغاز المسال، ولفت شاندريس إلى قيام المجموعة خلال الفترة الأخيرة بتعزيز أسطول السفن الخاص بها بناقلات جديدة ومتطورة بهدف التوسع فى كافة مجالات وأنشطة الغاز المسال.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو والمحاسب هشام نور رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدينة.