شركة خدمات البترول البحرية تنفذ 91 مشروعا خلال 2021

اعتمدت الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية نتائج الأعمال عن عام 2021، واستعرض أشرف إمام رئيس الشركة أهم مؤشرات ونتائج الأعمال لعام 2021، مؤكدا أنها تمكنت من تنفيذ 91 مشروعاً بجودة قياسية ومعدلات تنفيذ تنافسية، في ظل تحديات غير مسبوقة يأتي على رأسها جائحة كورونا، محققة نجاحات كبيرة في كل محاور العمل، تمثلت في تنفيذ برامجها الزمنية لمشروعاتها المسندة، وتطوير ودعم أصولها .

مشروع تنمية حقول جنوب شرق الحمد وشمال عامر

وأضاف أن الشركة تمكنت من تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة، خلال العام المنقضي، وأهمها مشروع تنمية حقول جنوب شرق الحمد وشمال عامر للشركة العامة للبترول، ومشروع تنمية حقل كاموس- المرحلة الثالثة لشركة شمال سيناء، ومشروع تطوير مرسي الناقلات لشركة السويس لتصنيع البترول، إضافة إلى مشروعات تطوير المنصة مرجان -8، وإصلاح خطين بقطر 24، بحقل مرجان وإصلاح خط حقن المياه 8، بحقل رمضان لشركة جابكو.

صيانة وتجديد حقل بلاعيم

كما أنهت تنفيذ أعمال مشروع صيانة وتجديد حقل بلاعيم لشركة بتروبل، ومشروع صيانة وتجديد حقول شركة بتروبل بالبحر المتوسط، ومشروع إصلاح الخط البحري 5، بحقل شمال غرب أكتوبر لشركة بتروسلام، ومشروع صيانة وإصلاح الناقلة الزعفرانة FPSO لشركة جمسة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة خدمات البترول البحرية شركة متخصصة وتعد ذراع المقاولات البحرية الرئيسي لقطاع البترول و لديها خبرات متميزة اكتسبتها من مشاركتها في مشروعات تنمية الغاز بالحقول البحرية في البحر المتوسط، كما نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية خارج مصر، ما يؤهلها لزيادة حجم أعمالها والمنافسة بقوة فى هذا النشاط المتخصص، وتعمل باستمرار على تطوير وتحديث أسطولها البحري وزيادة إمكانياتها وتنفيذ خطة التحول الرقمي والذي يأتي على رأس قائمة اهتماماتها ومخططاتها.