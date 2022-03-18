تعرف على التحويلات المرورية لطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بعد غلقه

يعد طريق إسكندرية الصحراوي من أهم الطرق التي يسير فيها المواطنين بشكل يومي، ما جعلهم يبحثون عن التحويلات المرورية لهذا الطريق بعد غلقه صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 صباحا، إذ يستمر إغلاقه حتى 30 يوليو المقبل، وذلك نظرا لتنفيذ أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق «المتحف الكبير» في ميدان الرماية، ونظرا لأهمية ذلك الطريق للأشخاص الذين يستخدمونه بشكل يومي، حددت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية المقررة لذلك الطريق.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يهم المواطنين ويبحثون عنه دائما وبشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير التحويلات المرورية لطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، بعد غلقه ابتداء من صباح اليوم، وفق التحويلات المرورية التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور خلال مدة الغلق، والتي جاءت كالتالي:

التحويلات المرورية لطريق إسكندرية الصحراوي

- الجيزة: على القادمين من الجيزة التوجه إلى أعلى الدائري مع اتجاه المنصورية وحتى كفر نصار.

- الدائري والرماية: على القادمين من الدائري والرماية، التوجه بمسافة 150 مترا نحو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ثم الدوران من عند تلك النقطة.

- المتجهين لفيصل: وعلى الراغبين في التوجه لفيصل الصعود أعلى كوبري كفرة نصار، ثم التوجه لأسفل الكوبري للدوران، ثم بعد ذلك الاتجاه نحو اليمين أسفل الدائري في منطقة غطاطي، ليتم استكمال السير حتى تقاطع المنصورية.

- المتجهين لطريق الفيوم: يقوم الراغبين في التوجه للفيوم بالسير مع كوبري كفرة نصار، ثم بعد ذلك الاتجاه يمين من أسفل الكوبري، ثم السير في اتجاه الرماية وطريق الفيوم والهرم، ثم بعد ذلك السير يمين مع الطريق إجباريا لطريق المنصورية وحتى كفرة نصار، ثم بعد ذلك الدخول إلى ميدان الرماية.