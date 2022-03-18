وزير الخارجية الروسي يُكرر: أي شحنة سلاح تصل أوكرانيا هدف مشروع لنا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه لا يستبعد إمكانية أن تكون أوكرانيا أسست أكبر مشروع للبنتاجون الأمريكي في تطوير مختبرات بيولوجية، وذلك خلال مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» بشأن آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

«لافروف» يحذر أوكرانيا

وأكد «لافروف»، خلال المقابلة، أنه سيتم التعامل مع شحنات الأسلحة الأوكرانية كأهداف مشروعة، على حد قوله.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي بينما تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا للأسبوع الرابع على التوالي، بينما تؤكد موسكو أن العملية تسير وفق الخطة الموضوعة، بينما أفادت جهات غربية بعضها أمنية أن العملية متعثرة.

وزير الخارجية: أمريكا تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب

وقال «لافروف» إن ما يجري في أوكرانيا يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب، متهما أوروبا بالتوقف التام تقريبا عن الدفاع عن استقلال قراراها في مواجهة واشنطن.

وتحدث وزير الخارجية الروسي عن تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا، إذ قال إنها عقوبات غير مسبوقة، مؤكدا أن الروس سيصمدون وسيتكيفون مع الواقع الجديد، ووصف الاعتماد على الشركاء الغربيين بـ«الأوهام المدمر بالكامل».

«لافروف»: أدلة على استعداد أوكرانيا لهجوم شامل على لوجانسك

وكشف «لافروف» أن الدول الشرقية مستعدة أكثر للتعاون مع روسيا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل، مشيرا إلى وجود أدلة على تحضيرات أوكرانيا بعد فشلها في تطبيق اتفاقات مينسك، لشن هجوم شامل على جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك في إقليم دونباس.

وشدد على أن موسكو لا تستبعد إمكانية أن تكون أوكرانيا شكلت أكبر مشروع للبنتاجون في تطوير مختبرات بيولوجية، مضيفا أن أي شحنات أسلحة تصل أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفا عسكريا مشروعا لروسيا، وهو الأمر الذي سبق وحذرت منه موسكو من قبل.