تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. قديروف يرسل 1000 مقاتل جديد لأوكرانيا

في آخر تطورات لحرب روسيا وأوكرانيا، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع جديد للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متوقعا أن ينفذ هذا القائد الجديد المهام الموكلة إليه بأفضل النتائج وبدون خسائر، جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرات ومنظومات صاروخية أوكرانية جديدة.

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا: مساعد رئيس الشيشان يتوجه للقتال بأوكرانيا

وقال قديروف، على قناته في تلغرام اليوم، الخميس: أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا.

وأضاف قديروف: أبتي أرونوفيتش (أبتي أرونوفيتش علاء الدينوف)، هو مقاتل متمرس أثبت مرارا قدرته العسكرية العالية.

ووصف قديروف القائد الشيشاني الجديد الذي قرره إرساله إلى أوكرانيا بأنه: منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية، قائلا: أنا متأكد تماما من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل النتائج.

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا: اسقاط طائرات أوكرانية وتدمير منظومة s300

وضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، إسقاط مروحيتين ومسيرات وتدمير منظومات صاروخية مضادة للطائرات بينها منظومة s300 أوكرانية، فضلا عن تدمير مستودع عسكري بمنطقة ريفني بشمال غرب أوكرانيا بضربة عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: قامت طائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة للقوات الجوية الروسية ليلا بتدمير مستودعات أسلحة وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية.

واشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى من بين تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أن القوات الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرتي هليكوبتر من طراز (Mi-24) و (Mi-8)، بالإضافة إلى 12 مسيرة، بينها 3 مسيرات طراز بيرقدار، كما تم تدمير11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما في ذلك منظومة صواريخ (s 300).

وأكدت الوزراة أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم تدمير و172 مسيرة، و181 طائرة ومروحية أوكرانية، و170 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و133 نظام إطلاق صاروخي متعدد المهام، و1379 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، و514 مدفعا، بالإضافة إلى 1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.