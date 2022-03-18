روسيا تعلن فرض حظر الطيران فوق إقليم دونباس

قال مسؤول في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، إن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق منطقة دونباس، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الروسي تحرير 90% من أراضي لوجانسك الواقعة بدورها في إقليم دونباس، وفقا لقناة «سكاي نيوز».

روسيا تحظر الطيران فوق دونباس

وبهذا الإعلان، تتمكن روسيا من فرض حظر طيران فوق منطقة دونباس، الذي يعني أن أي طائرة ستحلق في أجواء هذه المنطقة ستكون هدفا للجيش الروسي، وذلك بعدما فشل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في إقناع الدول الغربية بفرض حظر طيران فوق بلاده.

الدول الغربية ترفض فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

ويعتقد الرئيس الأوكراني أن فرض حظر الطيران فوق أوكرانيا من شأنه مساعدة كييف في مواجهة روسيا، إلا أن الدول الغربية ترى أن خطوة كهذه من شأنها إمكانية وقوع مواجهة مباشرة مع روسيا يمكن أن تنجر إليه دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أمس، أسبوعها الرابع، إذ كانت بدأت في 24 فبراير الماضي، وبينما تتحدث موسكو عن سير العملية وفق الخطة الموضوعة، تقول كييف إنها كبدت الجيش الروسي خسائر كبيرة.