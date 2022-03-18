أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الصين تتهم أمريكا بالنفاق وإشعال الأزمة

عقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مؤتمرا صحفيا بشأن تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث انتقد إرسال الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة فتاكة لدعم كييف، معتبرا أن هذه الأسلحة من شأنها زيادة الضحايا الأوكرانيين، كما اعتبر كذلك أن أمريكا تصب الزيت على النار في الأزمة، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

ودخلت حرب روسيا وأوكرانيا، أمس، أسبوعها الرابع دون توقف تقريبا، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: الأسلحة الأمريكية تشعل الأزمة

وفي إطار آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قال متحدث الخارجية الصينية في المؤتمر الذي عقد منذ قليل ونقلته قناة «سكاي نيوز»، إن حزمة الأسلحة التي ترسلها واشنطن إلى كييف ستؤجج الأزمة أكثر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحدثت عن إرسال حزمة مساعدات جديدة من الأسلحة.

وقال إن أمريكا تلعب دور المنافق في الأزمة الروسية الأوكرانية، منتقدا قيام واشنطن بإجلاء مواطنيها من أوكرانيا مبكرا، بينما تتهرب حاليا من مسألة استضافة اللاجئين الأوكرانيين.

بكين: أمريكا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا وستفاقم الأزمة

ولفت المسؤول الصيني إلى أن بكين ترسل المساعدات الإنسانية الضرورية لدعم الشعب الأوكراني، بينما تقدم أمريكا الأسلحة التي ستفاقم الأزمة، مشددا على أن الأوكرانيين بحاجة إلى المساعدات الغذائية وليس الأسلحة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن الصين تسعى إلى حل سلمي ودبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولدى بكين موقفا عادلا تجاه تلك الأزمة، من شأنه أن يسهم في حلها، ويجب على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في دورها في الحرب الحالية بدلا من صب الزيت على النار وإلقاء اللوم على الآخرين.