حملات أمنية مكبرة لاستهداف المتاجرين في النقد الأجنبي بالمحافظات

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة توجيه حملاتها الأمنية المكبرة لاستهداف وضبط القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من 22-2-2022 حتى 16-3-2022 عن ضبط (148) قضية بعدد (174) متهمًا لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (207,270,173 مليون جنيه).

حملة أمنية مكبرة لاستهداف نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

ونظمت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات «القاهرة - الإسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – الدقهلية – البحيرة – جنوب سيناء – المنيا - الغربية»، أسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا بعدد (7) متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (2,707,149 جنيه).

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من قبَل موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الإسكندرية بقيام مسئولين بإحدى جمعيات التنمية المحلية بالاستيلاء على أموال الجمعية محل عملهما، ما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة مالية مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، بيّنت التحريات صحة الواقعة.

وتبين قيامهما باستغلال طبيعة عملهما وإنشاء سوق تجارية على قطعة أرض مخصصة للجمعية وتحصيل مبالغ من البائعين بذلك السوق بموجب بطاقات خدمة عامة عليها شعار الجمعية والخاتم الخاص بها دون الحصول على موافقة الجهات المعنية والاستيلاء على قيمة تلك البطاقات لحسابهما الشخصي دون توريدها بحساب الجمعية محل عملهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

وتمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، حال وجوده بإحدى وحدات التراخيص بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالي ومستندات تراخيص خاصة بإحدى السيارات ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لإنهاء تراخيص السيارة المشار إليها.

بمواجهته اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص المشار إليها وإيهامه لمالكي السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات الترخيص، واتفاقه مع مالك السيارة المشار إليها على إنهاء تراخيصها مقابل مبلغ مالي.