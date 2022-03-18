بلاغات باختطاف لاجئات أوكرانيات في إسرائيل لإجبارهن على العمل بالدعارة

أعلنت القناة الثانية عشر في التليفزيون الإسرائيلي تلقي بلاغات من قبل فتيات أوكرانيا بتعرضهن لمحاولات ابتزاز واختطاف لإقناعهن بالعمل في «الدعارة»، عقب وصولهن إسرائيل عبر مطار «بن جوريون»، هربا من الحرب الروسية التي دخلت أسبوعها الرابع.

وسجّلت القناة على مدار الفترة الماضية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إيحاءات جنسية تجاه الأوكرانيات، ودعوتهن لعلاقات غير قانونية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم عن التليفزيون الإسرائيلي.

«مكافحة الإتجار بالنساء» في إسرائيل: نشعر بقلق إزاء استغلال محنة الأوكرانيات

وقال المتحدث باسم المقر الرئيسي لمكافحة الإتجار بالنساء والدعارة في إسرائيل «ياهاف إيريز»، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء وضع اللاجئات ومحاولات استغلال احتياجاتهن وضعفهن.

وأضاف: «طالما كانت هناك صناعة جنسية في إسرائيل فسيتم استغلال النساء اللواتي تواجهن المحن للعمل في تلك الصناعة»، في إشارة إلى محاولات استغلال أوضاع الأوكرانيات.

اختطاف نساء أوكرانيات عبر الحدود ودفعها للعمل بالدعارة

وكشف المتحدث باسم المقر الرئيسي لمكافحة الإتجار بالنساء والدعارة في إسرائيل عن أن هناك تقارير بالفعل عن اختطاف نساء أوكرانيات من قبل المهربين عبر الحدود، وزيادة ظاهرة شراء العرائس من أوكرانيا.

كما لفت كذلك إلى تزايد تجنيد النساء الأوكرانيات للعمل في بيوت الدعارة بالدول الأوروبية مثل ألمانيا، داعيا الإسرائيليين إلى اليقظة.

سخرية من الأوكرانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل

وقالت القناة الإسرائيلية 12 إنه منذ بدء روسيا العملية العسكرية، بدأ إسرائيليون في تداول نكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول النساء الأوكرانيات، ودعوتهن للاستضافة في المنازل الإسرائيلية لأغراض غير شريفة.

وليست هذه أول مشكلة تواجه اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، حيث تحدث سفير كييف لدى تل أبيب عن رفض وزارة الداخلية الإسرائيلية استقبال اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود، كما رفع دعوى قضائية ضد الوزارة.