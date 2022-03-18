 ضبط 100 طربة حشيش في مطروح و60 كيلو بانجو بحوزة 3 أشخاص في دمياط

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين يقيمان بمحافظة مطروح، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن مطروح، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 100 طربة من مخدر الحشيش زنة 10 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 700٫000 جنيه تقريبًا.

ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية، يقيمون بمحافظة دمياط، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتي مركزي الزرقا وفارسكور، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم «بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو زنة 60 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - 2 مركبة "توك توك»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين والدراجتين للاتصال والترويج.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، يقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم، حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين إحدى السيارات قيادة أحدهم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش زنة 2 كيلو جرام – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم .