قطار حياة كريمة يصل المحطة الثالثة بمبادرة «التعليم حياة» في بني سويف

تنفذ «حياة كريمة»، مجموعة من المبادرات التي تضمن توفير حياة كريمة للمواطن، ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا من الفئات الأولى بالرعاية، إذ يواصل قطار حياة كريمة، الوصول إلى محطاته، لرسم البسمة والأمل على وجوه سكان الريف المصري، ضمن القرى المدرجة بالمبادرة.

انطلاق مبادرة «التعليم حياة» ضمن «حياة كريمة»

في إطار مبادرة حياة كريمة، انطلقت المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة «التعليم حياة»، بمحافظة بني سويف، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، من أجل توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمي»، بحسب ما أعلنته المبادرة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تركيب أجهزة كمبيوتر وتوصيل الإنترنت

في المحطة الثالثة لمبادرة «التعليم حياة»، واستمرارًا لجهود التنمية المتكاملة، تم الاستعداد لانطلاق المبادرة بمدارس مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وتم تركيب عدد 50 جهاز كمبيوتر بعدد 5 مدارس، وتوصيل خدمة الانترنت، في مدرسة الشهيد زكريا عوض الله بقرية الزيتون، مدرسة الرياض تعليم أساسي، مدرسة الفنية بنات بمجمع الرياض، مدرسة دلاص تعليم أساسي، مدرسة الشهيد أحمد ناجي، على أن يتم استكمال العمل بالمدارس لبدء عملية التشغيل، وسيتم خلالها تفعيل عدة مبادرات بواقع عشرين يوم عمل للمبادرة بنطاق قرى «حياة كريمة».

وذلك في إطار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة فودافون مصر للتنمية، بالتنسيق والتعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديريات وزارة التربية والتعليم.

حياة كريمة.. مشروع القرن

ويذكر أن «حياة كريمة» حققت المزيد من الإنجازات على أرض الواقع، فمنذ انطلاق المبادرة الرئاسية في عام 2019، وهي تعمل في المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، لتحقيق التنمية للريف المصري، إذ تسير المبادرة بمعدل أسرع من الطبيعي على أرض الواقع، في المشروعات كافة، والتي تنوعت ما بين البنية التحتية، ومشروعات الخدمات، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرًا، والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بقرى المبادرة، بشكل مستدام.