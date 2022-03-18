«حياة كريمة» تواصل إنجازاتها في الغربية.. فلاتر وتوزيع صناديق مواد غذائية

تواصل مبادرة حياة كريمة أعمالها، في جميع أنحاء الريف المصري، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، ورفع مستوى معيشته، من أجل توفير حياة كريمة لهم، من خلال نشر القوافل الطبية، إنشاء المجمعات الخدمية، المستشفيات، توصيل خطوط المياه الصالحة للشرب، توصيل الغاز الطبيعي، المدارس، مشروعات الصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى التطوير وتحقيق التنمية من أجل الارتقاء بالمواطن.

تركيب 100 فلتر بمنازل المستحقين بقرى حياة كريمة بالمجان

أعلنت محافظة الغربية تركيب 100 فلتر مياه، بمنازل المستحقين بقرى حياة كريمة بالمجان تماماً بالتعاون مع شركة الفارس لأنظمة معالجة المياة، موضحة أن أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالغربية استقبلوا شركة الفارس لأنظمة معالجة المياه بمقر الوحدة المحلية بقرية سنباط.

وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من تركيب عدد 56 فلتر في عزبة عويس، قرية كفر سنباط، عزبة مشرف، قرية كفر شاهين، كفر نواي، قرية كفر الديب، قرية نهطاي، قرية السملاوية، قرية كفر الدغايدة، قرية كفر ابري، على أن يتم تركيب باقي الفلاتر في القرى المستحقة في الأيام المقبلة.

توزيع صناديق المواد الغذائية لمراكز محافظة الغربية

وكشف المنسق المركزي بغرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة لميس مكي، توزيع مليون كرتونة تضم سلع غذائية في 5 محافظات، مشيرة إلى توجيه 6 آلاف كرتونة للمخازن الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة مع استكمال ملء كل المخازن، مضيفة أن محافظة الغربية بها 8 مراكز يتم توزيع الكراتين من خلالها، مبينة أنه تم توزيع 200 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا بحسب الإحصائيات التي تقدم للهيئات الحكومية مثل وزارتي التخطيط والتضامن.