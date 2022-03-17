موسيقى عربية وفعاليات ثقافية وفنية ضمن «حياة كريمة» في برج العرب 

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم خدماتها من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، لليوم الثاني على التوالي لقافلة قرية «العلا» بالمعهد الأزهري ببرج العرب، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بهدف تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافي للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الثقافية، من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة.

ورش ثقافية في مبادرة حياة كريمة

وبحسب بيان إقليم غرب ووسط الثقافي، فإنه تم تنفيذ ورش متنوعة، شارك فيها عدد كبير من أبناء القرية، بهدف استيعاب طاقاتهم الإبداعية، وتعليمهم بعض الأشغال بطريقة مبسطة منها ورشة الحكي، واكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، ورشة التلوين على الوجه نفذها فايز كامل، وعبد الله عبد الرحمن، ورشة عرائس مع صباح فرحات، إلى جانب ورشة الرسم مع لمياء نعينع.

إضافة إلى ورشة الطرق على النحاس نفذتها فاطمة أبو الفضل، وورشة التلوين مع فاتن محمد، وأيضًا تنفيذ ورشة تدوير الخامات، وعمل فانوس رمضان مع وائل الشهاوي وصباح فرحات، ومسرح عرائس مع مصطفى القليني.

أعقبها لقاء ثقافي بعنوان«الصدق والأمانة»، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تحدث فيه الشيخ حسين سلام عن الصدق والأمانة، وأهمية الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، في جميع تعاملاتنا بما يعود بالنفع على جميع الأفراد وتسود المحبة بين الناس.

عروض موسيقية

واختتم اليوم عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني التي أشعلت حماس الجمهور الكبير، من أهالي القرية والقري المجاورة بما قدمته من أروع الأغاني استهلتها بالأغاني الوطنية منها«بسم الله، وأحلف بسماها، عاش إللي قال، ياللي عاش حبك يعلم، إبنك يقولك يابطل، قمر سيدنا النبي، حكاية شعب» وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وإعجاب الجمهور.