قافلتان طبيتان لـ«حياة كريمة» في محافظتي الشرقية والبحر الأحمر

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تحسين حياة وأوضاع المواطن المصري ولاسيما المواطنين في الريف المصري والمحافظات الحدودية وغيرها من المناطق التي تحتاج للتدخلات العاجلة، عبر توفير القوافل الطبية للكشف على المواطنين وتوفير العلاج لهم.

تخصصات القوافل الطبية التي أطلقتها حياة كريمة

وأطلقت اليوم، الجمعة، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قافلتين طبيتين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من المحافظات المصرية، بينها محافظتي الشرقية والبحر الأحمر، بهدف توفير الفحص الطبي للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، منها النساء والتوليد، والأنف والأذن والأطفال، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، دون أي مقابل مادي، إلى جانب توفير العلاج المجاني للمواطنين، وفقا لبيان الوزارة.

وعقب توقيع الكشف الطبي على المواطنين يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية، للمستشفيات، وجاءت التخصصات الطبية للقافلتين الطبيتين كالتالي:

- الجلدية

- الأنف والأذن

- الأطفال

- الباطنة

- النساء والتوليد

- العظام

- الرمد

- الجراحة

- الأسنان

- القلب

- خدمات الأشعة

- خدمات التحاليل

- خدمات تنظيم الأسرة

قوافل حياة كريمة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قوافل طبية لتوفير العلاج والكشف الطبي للمواطنين، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فسبق وأطلقت المؤسسة عدد 3 قوافل طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في شهر فبراير الماضي، بمحافظات البحر الأحمر وأسوان والإسكندرية، وفي 8 مارس الجاري، أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» عدد 4 قوافل طبية في عدد من المحافظات الحدودية في مصر، وتحرص دوما هذه القوافل الطبية عدد كبير ومتنوع من التخصصات الطبيبة، حتى تتمكن من توفير الخدمة الطبية لأكبر عدد من المواطنين.