عرض عسكري ضخم في كوريا الشمالية تزامنا مع حرب روسيا وأوكرانيا

أظهرت صور جرى التقاطها عبر الأقمار الصناعية، تحركات غير مسبوقة في كوريا الشمالية، ورصد الصور قوات عسكرية ومركبات في مطار مطار «ميريم»، بالعاصمة بيون يانج، في إطار بروفة لعرض عسكري ضخم، تزامنا مع حرب روسيا وأوكرانيا، والتي بسببها أعلن زعيم كوريا الشمالية رفع حالة الاستعداد للحرب داخل البلاد.

يأتي العرض العسكري في ضوء حديث مصادر أمريكية عن استعدادات في كوريا الشمالية لاختبار الصاروخ الوحشي، أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية تطال مجموعة من الأهداف في وقت واحد.

ملامح العرض العسكري المرتقب في كوريا الشمالية

وبحسب قناة روسيا اليوم، فإن الصور التي جرى التقاطها عبر الأقمار الصناعية أظهرت ما مجموعه نحو 20 صفا، حيث يتكون كل صف ما بين 50 و300 جندي، ولذلك هناك تقديرات بأنه هناك ما بين ألف و6 آلاف عسكري كوري شمالي كانوا في المكان الذي يجري فيه التدريب استعدادا للعرض العسكري الضخم.

تضاعف عدد القوات المشاركة في العرض مقارنة بالشهر الماضي

وبحسب وكالة أنباء «يونهاب»، في كوريا الشمالية، تضاعف عدد القوات التي ستشارك في العرض العسكري المرتقب مقارنة بالشهر الماضي، والذي كان يضم 10 صفوف من الجنود فقط.

من جهتها قالت إذاعة «فويس أوف أميركا»، إنّ عدد المركبات المتوقفة بالقرب من مكان التدريب زاد أيضا، وأضافت أن العرض العسكري ربما يأتي أيضا في إطار الاستعدادات لإحياء الذكرى 110 لميلاد مؤسس كوريا الشمالية «كيم إيل سونج»، في 15 أبريل المقبل.

تجهيزات في كوريا الشمالية لإطلاق الصاروخ الوحشي واستعدادات للحرب

ومع بدء روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، أعلنت مصادر في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية صدور تعليمات برفع حالة التأهب والاستعداد للحرب، في ظل توترات «روسيا الصديقة» مع الغرب.

كما تستعد بيونج يانج لإجراء تجربة صاروخية كبيرة من نوع «سواهونج 17»، أو ما أطلق عليه الصاروخ الوحشي وأكبر صاروخ عابر للقارات.

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