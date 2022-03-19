سعر اليورو اليوم السبت 19- 3 -2022.. مستقر محليا ومتراجع عالميا

سجّل سعر اليورو، اليوم السبت 19-3-2022 في مصر، تباينًا، وسط تذبب في سعر العملة الأوروبية الموحدة، كونها الأكثر تأثرًا، وبشكل كبير من الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار اليورو في البنوك

استقر سعر اليورو في البنوك المختلفة، في البيع والشراء، ليُعرض في بنك قناة السويس، بأعلى سعر للبيع في مصر بـ17.2401 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني، في صدارة البنوك التي تشتري اليورو بسعر 17.2967 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم السبت 19-3-2022، في البنك المركزي 17.377 جنيه للبيع و17.1306 جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 17.376 جنيه للبيع مقابل 17.1477 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.3738 جنيه للبيع مقابل 17.1477 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه فى بنك كريدي أجريكول بسعر 17.299 جنيه مقابل 17.1477 جنيه للشراء.

- وبيع اليورو مقابل الجنيه فى بنك cib بسعر 17.3738جنيه مقابل 17.1477 جنيه للشراء.

- كما اليورو فى بنك المصرف المتحد 17.3738 جنيه مقابل 17.1477 جنيه للشراء .

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

يواصل سعر اليور التاجع عالميا أمام عدد من العملات اليوم السبت وخاصة امام الدولار

- يباع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار للبيع 1.107.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 131.2600.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.6234.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0318.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني للبيع 0.839.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.329.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي للبيع 4.136.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي للبيع 4.0501.