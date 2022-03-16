سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-3-2022 في مصر مقابل الجنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر اليورو عبر محركات البحث، حيث يشهد سعر اليورو اهتمام قطاع كبير خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر على مختلف الأسعار، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة اليوم الأربعاء 16 مارس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 17.09 للشراء مقابل 17.34 جنيه للبيع اليوم الأربعاء 16 مارس الحالي.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل اليورو في المصرف المتحد سعر 17.21 جنيه للشراء مقابل 17.32 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما سجل اليورو في البنك المركزي المصري المسؤول عن الجهاز المصرفي في مصر سعر 17.21 جنيه للشراء مقابل 17.32 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 17.27 جنيه للبيع و17.12 للشراء اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي cib سعر 17.11 للشراء مقابل 17.36 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وأخيرا سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.63 جنيه للبيع مقابل 17.11 جنيه للشراء اليوم الأربعاء 16 مارس.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سعر 4.17 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 4.15 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع في بنك مصر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.