سعر اليورو اليوم الجمعة 11-3-2022.. متباين في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 11-3-2022، استقرارا فى مصر، وذلك بعد تراجعه مرات عديدة خلال الأسبوع الجاري، وفقا لآخر تحديث للبنوك.

وتعد العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، من العملات الأكثر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ تكبدت خسائر قوية، وكانت واحدة من أكثر العملات الرئيسية تضررا بنسبة تصل إلى 1.78%، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول عدم إحراز تقدم جيد في المفاوضات مع الجانب الروسي.

وشهد سعر اليورو فى البنوك المختلفة تباينا في الأسعار، وفق آخر تحديث للبنوك.

سعر اليورو اليوم

واحتل بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى، المركز الأول كأفضل بنك يشتري اليورو في مصر بسعر 17.3154 جنيه، فيما جاء بنك التعمير والإسكان في صدارة البنوك التي تبيع اليورو بسعر17.4212 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر اليورو، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم في بنك مصر 17.5029 جنيه للبيع و17.2447 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.525 جنيه للبيع مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2417 جنيه للشراء

- سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك cib بيع بسعر 17.551جنيه مقابل 17.2667جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.5251 جنيه للبيع، مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك «المشرق» 17.4589 جنيه للبيع، مقابل 17.2933 جنيه للشراء في «المشرق».

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.1248 ريال.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.0380 درهم.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.3341 دينار.

- سعر اليورو مقابل الدولار 1.0995 دولار.

- سعر اليورو مقابل الين الياباني 128.3900 ين ياباني.