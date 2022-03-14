سعر اليورو اليوم الاثنين 14-3-2022 في مصر: متباين محليا ومرتفع عالميا

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 14-3-2022 في مصر، تباينًا سعريًا في بداية التعاملات البنكية إذ عانت العملة الأوروبية الموحدة من التذبذب بين الصعود والهبوط، وتعد من العملات التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعالميا شهد سعر اليورو، ارتفاعا ملحوظا ليحافظ على مكاسبه، وذلك في أعقاب صدور قرار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي والذي أبقى على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي، على أن يظل معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.50%، وذلك خلال اجتماع مارس الجاري، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وانعكست هذه القرارات على تحركات سعر اليورو أمام العملات الأخرى، إذ ارتفع مؤشر اليورو بنسبة 1.59% على أساس يومي ويستقر عند مستوى 110.73 نقطة.

أسعار اليورو في البنوك المختلفة

سجّل اليورو في البنوك المختلفة تباينًا سعريًا في البيع والشراء، ليُعرض في بنك التعمير والإسكان بأعلى سعر للبيع في مصر بـ17.7243 جنيه، فيما جاء البنك المركزي في صدارة البنوك التي تشتري اليورو بسعر 17.2192 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر اليورو، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم الاثنين 14-3-2022 في بنك مصر 17.3801 جنيه للبيع و17.0523 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي 17.4022 جنيه للبيع مقابل 17.0741 جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك الإسكندرية 17.4022 جنيه للبيع مقابل 17.0741 جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك cib للبيع 17.4022جنيه مقابل 17.0741جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.2446 جنيه للبيع مقابل 17.0725 جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك «المشرق» 17.4022 جنيه للبيع مقابل 17.0741 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل عدد من العملات الأجنبية اليوم

- سعر اليورو مقابل الدولار 1.0911 دولار.

- سعر اليورو مقابل الين الياباني 128.5300 ين ياباني.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.093 ريال.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.0078 درهم.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.331 دينار.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية 16.259 ليرة.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني 1.394 دولار.