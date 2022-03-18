غرفة الفنادق: الاستثناء من دفع «الأدنى لأجور» العاملين بيد المديريات

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تحديد موقف الفنادق التي تقدمت بطلبات إلى المجلس القومي للأجور لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالفنادق بسبب الخسائر التي تعرضت لها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، بات بيد المديريات التابعة لوزارة التخطيط بالمحافظات السياحية التى ستتولى تحديد موقف كل فندق من الاستثناء، لافتا إلى أن غالبية الفنادق تقدمت بطلبات لاستثنائها مؤقتا من دفع الحد الأدنى للأجور لحين تعافى القطاع السياحى.

بعض الفنادق التزمت بدفع الحد الأدنى للأجور

وأضاف لـ«الوطن»، أن الفنادق التي لم تتقدم بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور التزمت منذ يناير الماضى بدفع رواتب العاملين بحد أدنى 2400 جنيه، فضلا عن دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والتي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها.

لا تسريح للعاملين بالفنادق المصرية

وأشار إلى أن الغرفة لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى بخصوص تسريح أي من العاملين بالفنادق المصرية، لافتا إلى أن كل المنشآت الفندقية المصرية تحتفظ بعامليها المؤمن عليهم وتستعد حاليا لاستقبال التدفقات السياحية المتوقع قدومها خلال الفترة المقبلة.

وعن شكاوى بعض العاملين عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تسريحهم من الفنادق خلال الأسابيع الماضية، أكد عاقل أن الغرفة لم تتلقَ أيا من تلك الشكاوى، مرجحا أن يكون العاملون الذين تم تسريحهم هم من لم يستطيعوا اجتياز فترة التدريب الأولى لهم في الفنادق والمقدرة بـ 3 أشهر والتي يحق للمنشآت الفندقية خلالها فسخ التعاقد مع العاملين وعدم البدء في إجراءات تعيينهم.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في التدفقات السياحية الوافدة إلى كل من الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ لا سيما من الدول الأوربية التي لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن سياح بعض الدول الآسيوية والسياح العرب، مشددا على أن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الفترة المقبلة.