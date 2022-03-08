المنشآت الفندقية: طفرة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال 2022

توقع علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حدوث طفرة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال العام الحالي، موضحا أنّ معدلات الحركة الوافدة العام الماضي من السوق العربي كانت جيدة، ووفقا للمؤشرات الحالية فإنّ العام 2022 سيشهد مزيدا من تدفقات السياح العرب لمصر: «لا ننظر للسائح العربي على أنّه سائح أجنبي، بل هو في دولته ووسط أشقائه».

السائح العربي والمصري مهمان للسياحة المصرية

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ السائح العربي والمصري مكونان رئيسيان للسياحة المصرية، ولا يمكن الاستغناء عنهما، ودائما ما يكونان خير سند للقطاع السياحي، سواء في الأوقات العادية أو الأزمات، إذ يتواجدان في المدن السياحية المصرية طوال العام، موضحا أنّ السياحة المصرية تعتمد في استراتيجيتها لجذب السياح، على تنوع الأسواق المصدرة للسياح، وليس على سوق سياحي واحد، ما يجعل تعاملها مع أي أزمة عالمية صحية أو سياسية يتميز بالديناميكية والابتكار.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوروبا

وأوضح أنّ الأشهر القليلة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من عدد من الدول الأوروبية، خاصة من رومانيا وبولندا والتشيك والمجر، فضلا عن دول جنوب شرق آسيا، معربا عن آماله في انتهاء الحرب الروسية والأوكرانية بأسرع وقت حتى يعم السلام العالم، وتعود الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا لمصر لمعدلاتها الطبيعية قبل بدء الحرب.

بدوره، قال علي كامل منصور، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية سترتفع بداية من شهر رمضان المقبل، وتصل إلى ذروتها خلال الموسم الصيفي المقبل، مشيرا إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية وصعوبة السفر للسياحة في أوروبا بسبب الحرب، سيرفع أعداد السياح الوافدين لمصر من السوق العربي خلال العام الحالي.