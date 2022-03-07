المنشآت الفندقية: مصر لديها تنوع ولا تعتمد على السياحة الروسية والأوكرانية فقط

علق علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا، من كل من روسيا وأوكرانيا، قائلا: «رغم أهمية الدولتين بالنسبة للسياحة المصرية، إلا أن مصر لديها تنوع في الأسواق المصدرة للسياح، ولا تعتمد على دولة واحدة أو دولتين في إرسال السياح، بل تعتمد على أعداد كبيرة من الدول في جذب سائحيها لزيارة المقصد السياحي المصري».

زيادة في معدلات الحجوزات الوافدة لمصر من عدد من الدول الأوربية

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالتوازي مع التراجع المؤقت في أعداد السياح الروس والأوكران الوافدين لمصر حاليا، فهناك زيادة مطردة فى معدلات الحجوزات من عدد من الدول الأوروبية، مثل بولندا والمجر والتشيك ورومانيا، فضلا عن دول جنوب شرق آسيا، والدول البعيدة عن مجريات الحرب الروسية والأوكرانية، للقدوم لمصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتا إلى أن التدفقات السياحية من تلك الدول، تقلل من الأثار السلبية لتوقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا.

مصر تعاملت باحترافية مع أزمة السياح العالقين

وأشار إلى أن عدد من شركات السياحة الروسية، وبإجراء فردي منها، أوقفت رحلاتها إلى مصر، وبدأت في إرسال لإجلاء السياح الروس، لافتا إلى أن الدولة المصرية ممثلة في العديد من الوزارات وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، تعاملت بشكل احترافي ومضياف مع السياح العالقين بمصر بعد الحرب الروسية والأوكرانية، ما نال استحسان كل دول العالم، ورفع من سمعة مصر السياحية، كما أن الفنادق المصرية، أبلت بلاء حسنا منذ بدء تلك الأزمة، من حيث حسن معاملة السياح العالقين، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن السياح الأوكران المتواجدين بمصر، بدأوا في السفر إلى عدد من الدول الأوروبية، بناء على طلب دولتهم، موضحا أن هناك آلاف السياح الأوكران، لا زالوا مقيمين بفنادق المدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتقدم لهم كل الخدمات الممكنة.