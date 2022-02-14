المنشآت الفندقية: بعض الفنادق بدأت تطبيق قرار «الحد الأدنى للأجور»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة لم تتلق إلى الأن رد المجلس القومي للأجور بخصوص الطلبات التي تقدمت بها العديد من الفنادق لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، إضافة إلى العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك لأنها حققت خسائر مالية خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وقرر المجلس القومي للأجور في يوليو الماضي، تطبيق حد أدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص بداية من شهر يناير2022 بحيث يكون أقل راتب للعامل هو 2400 جنيه، مع دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها.

غالبية الفنادق تنتظر تحديد موقفها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين

وأوضح عاقل في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الفنادق التي حققت إيرادات جيدة خلال العامين الماضيين بات أقل راتب للعاملين لديها بداية من مرتبات شهر يناير الماضي هو 2400 جنيه، تنفيذا لقرار الحكومة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنّ المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار حتى الآن انتظارا لوصول رد المجلس القومي للأجور سواء باستثنائها حاليا أو إلزامها بدفع الحد الأدنى المقرر .

وأشار إلى أنّ المنشآت الفندقية التي تقدمت للمجلس القومي للأجور بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، عززت طلباتها بالمستندات وبالموازنات المعتمدة التي تثبت أنها حققت خسائر مالية خلال العامين الماضيين، موضحا أنّ قرار وزارة التخطيط بخصوص تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص منح استثناءات للمنشآت التي حققت خسائر مالية خلال العام الماضي.

عودة الحركة السياحية كفيل برفع رواتب العاملين بالمنشآت الفندقية

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا سيجعل كافة المنشآت الفندقية تمنح العاملين لديها رواتب أعلى من الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنّ الربع الأخير من العام الماضي شهد زيادة في رواتب الموظفين بالعديد من الفنادق المصرية بعد تحسن نسب الإشغال بها.