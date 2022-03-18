عاجل.. ماكرون يطالب بوتين بالتوقف الفوري لإطلاق النار في «ماريوبول»

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ قليل، الوضع الحالي في أوكرانيا وتطورات العملية العسكرية التي شنتها موسكو هناك، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

من جانبها، أكدت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون عبر عن قلقه البالغ بشأن مدينة ماريويول الأوكرانية، لنظيره الروسي، مطالبا إياه بضرورة التوقف الفوري لإطلاق النار.

بوتين: كييف تعرقل مسار المفاوضات

وكان الرئيس الروسي قد أجرى اتصالا هاتفيا آخر، اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اتهم خلاله كييف بالعمل على تأخير المفاوضات.

وبحسب بيان للكرملين، قال الرئيس الروسي، إن كييف تسعى بشتى الطرق إلى تعطيل مسار المفاوضات، وطرح مزيد من المقترحات غير الواقعية والمستحيلة.