أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. أوروبا تستعد لحزمة عقوبات رابعة على موسكو

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم، إنه تحدث مع رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول حزمة أخرى من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا والتي تتواصل للأسبوع الرابع على التوالي.

وتواجه روسيا عقوبات غربية غير مسبوقة، حتى إن موسكو قالت إنه تم فرض 5 آلاف عقوبة عليها أكبر مما فُرض على كوريا الشمالية وإيران، بحسب ما صرح وزير الخارجية سيرجي لافروف.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل العقوبات الأوروبية الجديدة على موسكو

وفي إطار آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة رابعة من العقوبات في وقت سابق هذا الأسبوع، تضمنت حظرًا على استثمارات قطاع الطاقة الروسي، وصادرات السلع الكمالية إلى موسكو، وواردات منتجات الصلب من روسيا.

كما جمدت العقوبات، التي بدأت يوم الثلاثاء، أصول مزيد من رجال الأعمال الذين يدعمون الدولة الروسية، بما في ذلك مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، رومان أبراموفيتش، ورئيس القناة الأولى للتليفزيون الحكومي الروسي، كونستانتين إرنست، الذي أُضيف إلى قائمة سوداء.

تفاصيل القائمة السوداء المعاقبة رفضًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وذكرت صحيفة جارديان، ضمن خر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا أن القائمة السوداء تضم بالفعل عشرات من الأثرياء الروس، حيث جاءت أحدث موجة من العقوبات في أعقاب ثلاث جولات من الإجراءات التي تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي، واستبعاد بعض البنوك الروسية والبيلاروسية من النظام المصرفي السريع، وتجميد أصول المقربين من السلطة والسياسيين بمن فيهم فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

روسيا تقر بتأثير العقوبات الاقتصادية

اليوم أقر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بوطأة تأثير العقوبات الغربية على روسيا، التي فُرضت كإجراء عقابي بسبب الحرب على أوكرانيا، لكنه قال إن بلاده ستصمد في مواجهة تلك العقوبات، وإن الشعب الروسي سيتكيف مع هذه الإجراءات.