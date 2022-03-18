السبب وراء قطع خطاب بوتين.. التليفزيون الروسي يوضح

تصدر السؤال عن السبب وراء قطع خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اهتمامات كثيرين عبر محركات البحث، الواقعة التي حدثت، عصر اليوم، بينما كان الرئيس الروسي يلقا خطابا مباشرا إلى الجماهير في ملعب لوجينكي بالعاصمة موسكو، خلال فعاليات حفل ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا الذي تم عام 2014، فيما تتزامن الذكرى هذه المرة مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويبدو خطاب الرئيس الروسي اليوم أمام المواطنين بشكل مباشر، محاولة ما للرد على تقارير عدة تتحدث عن أن هناك غضبا شعبيا داخليا رافضا لقرار الحرب على أوكرانيا، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم ذلك دائما.

التليفزيون الروسي يكشف السبب وراء قطع خطاب بوتين

وعن السبب وراء قطع خطاب بوتين، أعلن التليفزيون الروسي أن خللاً فنياً كان سببًا في الواقعة التي شغلت كثيرين، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، خصوصا وأن التليفزيون الرسمي اكتفى بإذاعة بعض الأغاني الوطنية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا للحظات.

وكان الرئيس الروسي ظهر قبل قطع البث عليه متخليا عن الزي الرسمي، وارتدى ملابس غير رسمية، والتقى المواطنين الروس وجها لوجه، بشان تطورات الحرب في أوكرانيا، وما تخطط له الدولة بشأن شبه جزيرة القرم.

الكرملين يصدر توضيحا بشأن قطع البث خلال خطاب البث

وأصدرت الرئاسة الروسية «الكرملين» أيضا توضحيا بشأن السبب وراء قطع خطاب بوتين، حيث أكد أيضا أن عطلا فنيا كان السبب، في وقت كان المتجمعون في الملعب يهتفون للرئيس الروسي ويقطاعونه كثيرا بالتصفيق.

وتحدث الرئيس الروسي عن اتخاذ موسكو كثيرا من الخطوات لتحسين البنية التحتية في شبه جزيرة القرم عبر شق الطرق الجديدة، واصفا القرم بأنها كانت تعيش في وضع مزرٍ كان يجب إخراجها منه.

وتطالب روسيا اليوم من أوكرانيا الاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم كأحد أهم شروط إنهاء العملية العسكرية الروسية.