بوتين يتهم كييف بتأخير محادثات السلام خلال اتصال مع «شولتز»

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كييف بتأخير عملية التفاوض خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وفق بيان الكرملين، أوجز من خلاله بوتين تقييماته للمحادثات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا بأنه «لوحظ أن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة تأخير عملية التفاوض، وطرح المزيد من المقترحات غير الواقعية»، ومع ذلك، فإن الجانب الروسي «مستعد لمواصلة البحث عن حلول تتماشى مع مقارباته المبدئية المعروفة».

بوتين: القوات الروسية تنقذ أرواح المدنيين

وقال الرئيس الروسي إن القوات المسلحة الروسية تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ أرواح المدنيين، بما في ذلك من خلال تنظيم ممرات آمنة لإجلاء السكان من المدن في منطقة القتال. وخلال مكالمتهما، التي استمرت ساعة، كرر شولتز دعوته إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في البحث عن حل دبلوماسي، وفق تغريدة نشرها المتحدث باسم المستشار الألماني، ستيفن هيبيستريت.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها «شولتز» و«بوتين» منذ العملية الروسية لأوكرانيا، حيث جرت آخر محادثة لبوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 12 مارس الحالي.

المحادثة كانت صعبة لكن هناك حاجة لها

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، في اتصال هاتفي، إن الزعيمين أجريا نقاشًا صعبًا، لكنه شبيه بالأعمال التجارية، وقال: «المحادثة، بالطبع، بالكاد يمكن اعتبارها ودية. لقد كانت محادثة صعبة». لكن مع ذلك، هناك حاجة لمثل هذه الاتصالات وتبادل المعلومات ومناقشة الموضوعات الحساسة المتعلقة بالعملية الخاصة.

من جهة أخرى، أفادت شبكة التلفزيون الحكومية الإقليمية الروسية «جي تي آر كيه» كوستروما أن خمسة جنود روس على الأقل، من بينهم قائد القوات المحمولة جوًا كوستروما، قتلوا في معركة في أوكرانيا، وتابع التقرير أن ذلك جرى خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، وفقًا للمفوضية العسكرية الإقليمية.