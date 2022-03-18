المخرج عواد شكري وصفاء الليثي يصنعان ندوة في محبة السينما والسينمائيين

اجتمع اليوم، نخبة من السينمائيين والنقاد لتكريم المخرج التسجيلي عواد شكري ابن الصعيد كما يحب أن يطلق عليه.

وفي بداية الندوة تحدثت الناقدة صفاء الليثي التي أدارت الندوة بكل مشاعرالحزن والمحبة التي جمعت محبي عواد شكري بعد عرض فيلمين «الحلق» و«المحجر» عن حياة البسطاء في جنوب الصعيد.

وقالت صفاء الليثي إن الفيلمين يلخصان مصر والقيمة الفنية من قبل مطاردة الفن بالحلال والحرام في الوقت الراهن.

وأعرب المخرج عواد عن سعادته بتكريمه في المهرجان وطلب من الحضور أن يتفاعلوا معه عن الأفلام التي عرضت منذ قليل بحضور رئيسة المركز السيناريست زينب عزيز والمخرج علي إدريس ومدير التصوير محمود عبدالسميع.

وطلب الدكتور أشرف محمد من السيناريست زينب عزيز أن تحافظ على هذا التقليد من التكريمات لهؤلاء المبدعين، كما عبَّر عن امتنانه للأفلام التي تهتم بالمهمشين والمطحونين.

وقال عواد شكري إنه حاول إقناع المخرج صلاح التهامي بإنتاج فيلم «الحلق»، موضحا: بعد تخرجي من معهد السينما عام 1982 وكنت حريصا أن أنقل كل هذه المشاعر بكل صدق وحب من خلال التعايش معهم لنقل معاناتهم.

وأشار إلى أن فيلم المحجر جاءت فكرته من خلال والده الذي كان صاحب المحجر آنذاك، وحصل الفيلم على عدة جوائز عالمية من شدة الصدق في التعبير عن الحالة التي كانت عليها.

إشادة بالفيلمين

وأشاد المخرج جمال قاسم بالفيلمين، فيما أطلق على عواد أثناء الندوة التي أقيمت اليوم في قاعة قصر ثقافة السينما في أولى فعاليات المهرجان في دورته الـ23 برئاسة المخرج سعد هنداوي ورئيسة المركز زينب عزيز انه نصير الغلابة.

فيما قال مدير التصوير محمود عبد السميع أن عواد شكري فنان مخلص لفنه لأنه لديه فكر مختلف وعقل منتج لأفكار تهم المهمشين في جنوب الصعيد.

حيث أكد محمود عبد السميع أنه في السابق كانت لديه علاقة كبيرة بعمه المخرج العظيم ممدوح شكري بفيلمه السينمائي " زائر الفجر" وعمه عدلي شكري المدرس كاتب السيناريو عن عدالة عمر بن الخطاب.أما المخرج علي إدريس فقال أنه سعيد جدا، بالاحتفال والاحتفاء بمخرج مثل عواد شكري قائلا للأسف خسرناك كمخرج روائي، مضيفا أن الأفلام تعبر عن مدى صدق ووجع الشخصيات المصرية.

فيما قالت الناقدة ماجدة خيرالله أنها سعيدة جدا بعرض الفيلمين لأنهما يعبران عن شخصيات واقعية وحقيقية.وبسخرية من المخرج عواد شكري قال لا أستطيع أن أخرج فيلما عن الزمالك والتجمع لأنهما ليس لهما علاقة بخلفيتي الصعيدية وتأثيري بعالم الجنوب.وقالت منار حسني أنها سعيدة بتكريم المخرج عواد شكري وبتكريمه وتذكرت أثناء الندوة أنها كانت المونتيرة لفيلم " الخال" من قبل.

وأوضحت منار حسني أنه يوجد استراتيجية من المركز القومي للحفاظ على التراث السينمائي .وطلبت السيناريست زينب عزيز من عواد شكري الحديث عن تفاصيل فيلم " المحجر" وعلاقته بشادي عبدالسلام فقال طلب مني إبراهيم الموجي أن يصنع فيلم عن " المحجر" أيام ما كان مسئولا عن السينما التجريبية لأنه كان يعلم مدى حبي لهذا العالم .وطلب عواد شكري من زينب عزيز أن تقوم بترميم فيلم" الطلعة" .