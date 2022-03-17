المخرج عواد شكري يهدي تكريمه في مهرجان الإسماعيلية إلى زوجته الراحلة

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ23، تكريم مخرج السينما التسجيلية عواد شكري، ووجه الشكر لإدارة المهرجان وأهدى التكريم إلى زوجته الراحلة التي وصفها بـ«الغالية رفيقة عمري»، قائلا: «تكرمت في العديد من المهرجانات الدولية في فرنسا وألمانيا، لكن التكريم وسط أهلي وفي بلدي مصر له طعم مختلف».

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتاح الدورة الحالية في مهرجان الإسماعيلية السينمائي، قائلة: «اليوم على أرض الإسماعيلية التي تعد ممرا للسلام ومعبرا للمحبة، نعلن افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي ليلتقي مبدعي الدول أملا لتحقيق غد أفضل للشعوب».

وزيرة الثقافة عن مهرجان الإسماعيلية السينمائي: يضم برنامجًا مميزا

وتابعت: «بات مهرجان الاسماعيلية السينمائى منذ ميلاده محفلا للقضايا العالمية يضم برنامجًا مميزا يزهر بأحدث وأهم الأفلام العربية والدولية الي جانب عدد كبير من البرامج الموازي ومجموعة من الفعاليات المميزة، حيث تكرم هذه الدورة المخرج الكبير عواد شكري».

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للمحافظ الإسماعيلية والقائمين على المهرجان الذين بذلوا مجهودا ضخما، كما وجهت شكرا خاص للمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وزينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، للمجهود الكبير الذي بذل وكذلك المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، الذي استطاع أن يذلل العقبات رغم الصعوبات التي واجهته، وطموحه بتحقيق ما هو أفضل، على حد تعبيرها.

4 أفلام قصيرة في حفل افتتاح الإسماعيلية السينمائي

وبدأ عرض برنامج أفلام الافتتاح بعنوان «Let's dance» التي تضم 4 أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير بفرنسا، وتعتمد الأفلام على الرقص كتيمة أساسية، وتصل مدتها لـ50 دقيقة هي الروائي التجريبي «جزر الهند الغرامية»، والتحريك الفرنسي «حاسة اللمس»، والروائي التجريبي «الشقيقات»، ومن إسبانيا الفيلم الروائي القصير «تايم كود».