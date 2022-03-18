الليلة.. ندوة تكريم المخرج عواد شكري بـ «الإسماعيلية السينمائي»

مجموعة كبيرة من الفعاليات يشهدها اليوم الأول من فعاليات الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، ما بين عروض الأفلام والندوات النقاشية مع صناعها، حيث يقام في تمام الساعة الـ 4 عصرا في قصر ثقافة الإسماعيلية ندوة تكريم المخرج عواد شكري، وتدير الندوة الناقدة صفاء الليثي.

بينما تقام ندوة توقيع كتاب الناقد محسن ويفي، في تمام الساعة السابعة مساء، ويديرها الناقد أحمد سعد الدين.

عواد شكري: سعادتي بالتكريم في مهرجان الإسماعيلية السينمائي لا توصف

وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي، مساء أمس، تكريم مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكري، وسلمته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة درع المهرجان بحضور السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان.وفي كلمته، أهدى «عواد» الجائزة لزوجته الراحلة، مؤكدا أن سعادته بالتكريم من المهرجان ولها طغم ثان، على حد تعبيره، قائلا: «على الرغم من تكرمي من العديد من المهرجانات الدولية، فإن سعادتي بهذا التكريم لا توصف».

من هو المخرج عواد شكري

ولد المخرج عواد شكري في إحدى قرى محافظة المنيا، والتحق بمعهد السينما بعد ما وجد شغفه بالسينما والفن بسبب عمه المخرج ممدوح شكري الذي كلن يحضر برفقته تصوير أفلامه، وشارك كمساعد مخرج في عدد من الأعمال السينمائية من بينها فيلم «المتوحشة» للمخرج سمير سيف.

وحصل فيلمه «مصر ليه» على المركز الأول بين مشروعات التخرج من معهد السينما، وقدم عدد من الأفلام منها الروائي القصير «الحلق» الذي شارك في مهرجان كليرمون فيران الفرنسي، بالإضافة إلى فيلم «قطر الصعيد» الذي حصل عنه على جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان سينما الحقيقة، كما حصل على الجائزة الفضية من مهرجان الإسماعيلية عام 1988، وكان آخر أعماله فيلم «الخال» عن الشاعر غبد الرحمن الابنودي ومشروه الهام في توثسق السيرة الهلالية.