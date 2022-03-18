استئصال ورم حميد يزن 2,5 كيلو من كتف مريض في مستشفى الشلاتين

نجح أطباء بروتوكول جامعة الأزهر في استئصال ورم حميد يزن حوالي 2.5 كج من كتف مريض في سابقة هي الأولى من نوعها بمستشفى الشلاتين المركزي.

َجاء ذلك خلال قافلة طبية من أساتذة بروتوكول جامعة الأزهر، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

فريق طبي من أساتذة الجراحة العامة

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى بيان، اليوم الجمعة، عن قيام أطباء بروتوكول جامعة الأزهر بإجراء عملية استئصال ورم حميد يزن حوالي 2,5 كج من كتف مريض وتشكل الفريق الطبي من أساتذة الجراحة العامة والأورام برئاسة دكتور حازم بدر، ويعاونهم طاقم من الأطباء والتمريض العاملين بمستشفى الشلاتين المركزي تحت إشراف دكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر.

إجراء 28 عملية طبية بمستشفى الشلاتين المركزي

وفي سياق آخر كشف دكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بقيام أطباء جامعة الأزهر بمستشفى الشلاتين المركزي بإجراء عدد 28 عملية خلال الفترة من أول مارس 2022 وحتى 17 مارس 2022 ما بين عمليات استئصال وإصلاح فتق سري واستئصال ناسور شرجي وتصليح مجرى البول وكيس زلالي باليد وإزالة جسم غريب من قرنية العين وإزالة جسم غريب من الانف وشوكة عظمية من الحلق كما قام الأطباء بالكشف على حوالي 416 حالة بالعيادات الخارجية.