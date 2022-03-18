كيفية التسجيل في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ38

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في دورته الـ38، عن فتح باب التسجيل مطلع إبريل المقبل، حتى يوليو، إذ تنطلق دورة المهرجان الجديدة خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر، من العام الجاري، الذي يتضمن مسابقات تتضمن أفلامًا بين الروائي والوثائقي الطويل والقصير.

ووفقا للموقع الرسمي للمهرجان على شبكة الإنترنت، يمكن الدخول من هنـــــا، والتسجيل عبر اختيار استمارة الاشتراك أو تسجيل الصحفيين، فالأول يتم ملء بعض البيانات، كـ اسم الفيلم، نوع الفيلم، تحميل الأفيش، شركه الإنتاج، سنة الإنتاج، مدة عرض الفيلم بالدقيقة، بلد الإنتاج، طريقة العرض، والمسابقة.

شروط المشاركة في المهرجان

اشترطت إدارة مهرجان الإسكندرية، أن الأفلام التي تشارك في الدورة الحالية، يجب أن يكون تم إنتاجها خلال العام الجاري، والعام السابق فقط، بالإضافة لعدد من الشروط الأخرى، للمشاركة في مسابقة الرسمية للأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، ومنها أن تكون الأفلام المشاركة في هذه المسابقة، من إنتاج إحدى دول البحر المتوسط، إنتاجًا كليًا، أو جزئيًا، كما يجب ألا تكون الأفلام المشاركة، سبق عرضها تجاريًا في مصر، أو شاركت في مهرجان بمدينة المهرجان.

وأوضح المهرجان، أنه يجب أن تكون الأفلام المشاركة مترجمة للغة الإنجليزية أو الفرنسية، إن لم تكن ناطقة بها، كما أنه يجوز أن يشارك فيلم أو أكثر من الدولة الواحدة، وأخيرا يجب ألا تقل مدة الفيلم عن 60 دقيقة.

شروط المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط

- يجب أن تكون الأفلام المشاركة في هذه المسابقة من إنتاج إحدى دول البحر المتوسط، إنتاجًا كليًا، أو جزئياً.

- يجب ألا تكون الأفلام المشاركة قد سبق عرضها تجاريا في مصر أو شاركت في مهرجان بمدينة المهرجان.

- أن تكون الأفلام المشاركة مترجمة للغة الإنجليزية أو للفرنسية، إن لم تكن ناطقة بها.

- أن تكون من إنتاج العام الحالي أو السابق.

- يجب ألا يتعدى زمن عرض الفيلم 30 دقيقة.