السعودية تعلن تحديث إجراءات السفر إلى قبرص.. عدم الإلزام بفحص كورونا

أعلنت السفارة السعودية في قبرص عبر حسابها الرسمي على تويتر، تحديث إجراءت السفر إلى قبرص، من جانب وزارة الصحة القبرصية، مشيرة إلى عدة تحديثات في هذا الصدد، تتضمن عدم إلزام فحص كورونا لكل من: المسافرين القادمين الحاصلين على الجرعة الثالثة، أو الثانية، أو المتعافين خلال 6 أشهر من الإصابة، وأنه على المسافرين غير المحصنين إجراء فحص pcr خلال 48 ساعة قبل موعد السفر.

تفاصيل تحديث إجراءات السفر إلى قبرص كما أعلنتها سفارة السعودية

وتشمل تفاصيل تحديث إجراءات السفر إلى قبرص، حسبما أعلنت السفارة السعودية في قبرص، حسبما نص بيان السفارة السعودية في قبرص، على بندين رئيسين، الأول: عدم إلزام فحص كورونا لكل من: المسافرين القادمين الحاصلين على الجرعة الثالثة، أو الثانية بشرط أن لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية، والمتعافين خلال 6 أشهر من تاريخ الإصابة فأقل.

تضمن تحديث إجراءات السفر إلى قبرص، كذلك بندا ثانيا، وهو أنه: على المسافرين غير المحصنين، إجراء فحص pcr خلال 48 ساعة أو rapid antigen test خلال 24 ساعة قبل موعد السفر، بالإضافة إلى إجراء فحص pcr عند الوصول إلى قبرص وعند المغادرة.

السفارة السعودية: وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة

ونوهت السفارة السعودية، بأن وزارة الصحة القبرصية، تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري، كما نشرت السفارة السعودية في قبرص، بياناتها وأرقام التليفونات التي يمكن للسعوديين الاتصال عليها، لمزيد من الاستفسارات بشأن إجراءات السفر.