من هي الإعلامية سمر الحاج التي قدم بشار الأسد العزاء في وفاتها؟

جاء رحيل الإعلامية اللبنانية سمر الحاج عن عالمنا، اليوم الخميس، وتقديم الرئيس السوري بشار الأسد، التعازي في وفاتها، بجانب العديد من الشخصيات العامة اللبنانية، ليطرح سؤالا.. من هي الإعلامية سمر الحاج؟.

الإعلامية سمر الحاج عٌرفت بمواقفها الداعمة لسوريا

وكان سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم، قام بتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد، بتقديم التعازي بوفاة الإعلامية اللبنانية سمر شلق الحاج اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض.

ومن المعروف أن الإعلامية سمر الحاج عُرفت بمواقفها الداعمة لسوريا.

الإعلامية سمر الحاج.. مناضلة لا تتأخر في الدفاع عن مظلوم

ونعت نائب رئيس التيار الوطني الحر، مي خريش، في تغريدة على حسابها عبر تويتر، الإعلامية سمر الحاج، وكتبت: «رحلت صديقتي الإعلامية سمر الحاج»، وأضافت: «رحلت صاحبة القلب الكبير.. رحلت المناضلة التي لا تتأخر في الدفاع عن المظلوم وهي التي ذاقت طعم الظلم والتجني».

وتُوفيت الإعلامية سمر الحاج، صباح اليوم، في لبنان اليوم إثر معاناة مع المرض وشيعت إلى مثواها الأخير، بحضور شعبي حاشد وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.

والإعلامية سمر الحاج من مواليد عام 1959 وهي من بلدة رأس نحاش في الكورة، ووريت الثرى في مدافن بلدة برجا في إقليم الخروب مسقط رأس زوجها.

المسيرة الأكاديمية والمهنية للإعلامية سمر الحاج

والاعلامية سمر الحاج هي إعلامية لبنانية قديرة، عملت في الصحف والمجلات اللبنانية منذ سنة 1987، واستمرت في تقديم البرامج الإنسانية والتوعوية حتى عام 2010.

والإعلامية سمر الحاج درست في كلية الإعلام والصحافة، وحصلت على بكالوريوس في كلية الإعلام قسم صحافة، ثم نالت درجة الماجستير، وبعد التخرج عملت بالجامعة لمدة عامين ثم انتقلت للعمل في مجل الإعلام الحر، وكتبت مقالات أسبوعية في عدة صحف، إلى أن قدمت عدة برامج ثقافية وإنسانية واجتماعية توعوية.

الإعلامية سمر الحاج زوجة مدير الأمن الداخلي اللبناني الأسبق

أما زوج الإعلامية سمر الحاج، فهو اللواء السابق علي الحاج، مدير جهاز الأمن الداخلي اللبناني منذ العام 2004 ولمدة عام، وعمل منذ 1992 حتى 1998 رئيسًا للحرس الخاص برئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبعد اغتيال الحريري في عام 2005، أوقف بتاريخ 30 أغسطس 2005 وأودع في سجن رومية، إلى أن تم الإفراج عنه في أبريل 2009.