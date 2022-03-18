وزير التعليم يعلن موعد تعيين الـ30 ألف معلم الجدد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق مؤخرا على تعيين 150 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم على مدار 5 سنوات بمعدل 30 ألف معلم كل عام.

ضوابط مسابقة الـ30 ألف معلم

وأوضح «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن ضوابط المسابقة ستعلن قريبا في مؤتمر صحفي بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية وكليات التربية، لافتا إلى أن المؤتمر سيتضمن الإعلان عن كل التخصصات المطلوبة لكل مرحلة دراسية.

تعيينات بالمراحل الدراسية الأولى

وأشار «شوقي» إلى أن الوزارة تعمل على سد العجز بالمدارس على مستوى الجمهورية وتوزيع التخصصات على الأماكن التى تحتاج إليها، لافتا إلى أن التركيز في الاختيار سيكون على المراحل الدراسية الأولى.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المعلمين الجدد الذين سيقع عليهم الاختيار سيبدأ عملهم في من سبتمبر 2022، بعد إعلان نتيجة المسابقة وتدريب المعلمين لبدء العمل الرسمي.