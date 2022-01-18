طارق شوقي عن مسابقة الـ30 ألف معلم: «مفيهاش واسطة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، إن هناك تعاونا بين الوزارة وكليات التربية لتطوير المناهج، وفضلا عن تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يزال هناك مشاكل في الأبنية التعليمية حتى الآن، متابعا: «عاوزين نطمئن الناس أننا شغالين على كل هذه الملفات، وبنسيب كل هذه الأمور للمختصين، وبنقول للناس إن الدولة ماشية بجهود حثيثة جدًا في كل هذه الاتجاهات».

الرئيس السيسي يهتم بتطوير التعليم

وأضاف «شوقي»، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تعد اهتماما من الرئيس نفسه بأهمية تطوير التعليم؛ فقرار الدولة كبير جدًا ويعبر عن اقتناع السيسي والدولة ككل بأهمية بناء الإنسان، موضحًا أنه يتلقى تساؤلات من الآن بشأن التعيينات، متابعا: «فيه ناس بتقولي هتعينوهم إزاي، أنا بقول للجميع مش هنتكلم عن التفاصيل دي قبل من 6 لـ 8 أسابيع، بنتناقش مع جهات تنفيذية تقولنا هنعمل إيه، ومين اللي هيعمل المسابقة، ودي مش مسابقة فئوية دي واضحة جدًا».

التعيينات مفيهاش واسطة

وأوضح وزير التربية والتعليم: «فيه عجز درسناه على مستوى المدرسة، والمرحلة العمرية والمادة، عاوزين نجيب ناس لحاجات محددة، ومحافظات معينة نطلب كذا وكذا، بنشوف الإطار القانوني لهذه المسابقة وتتعمل ازاي، ما فيهاش واسطة ومش لفئة معينة من الناس، وكل الردود على تفاصيل المسابقة مش هتكون متاحة قبل من 6 لـ 8 أسابيع، سيبونا نخطط ونقولكم تباعًا».