صعود مؤشر «ستاندرد أند بورز» بنسبة 1.18% ليحقق 4463 نقطة

شهدت سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعًا عند إغلاق «بورصة نيويورك» مدعومة بأسهم التكنولوجيا التي كانت تضررت مؤخرًا، بعد انتهاء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني «شي جين بينج» بشأن الأزمة الأوكرانية دون مفاجآت كبيرة.

«ناسداك المجمع» يغلق على ارتفاع بنسبة 2.02%

وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع» على ارتفاع بـ275 نقطة أو 2.02%، ليسجل 13889 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز» بـ51.88 نقطة بما يعادل 1.18% ليحقق 4463 نقطة.

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 256.26 نقطة أو 0.74% ليحقق عند الإغلاق، 34737 نقطة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

«نيودلهي»: أسعار الخام المرتفعة لم تترك للهند خيارات واسعة

وفي سياق متصل، دافع مسؤولون في الحكومة الهندية عن قرار شراء النفط الروسي، وقالوا إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو، وأسعار الخام المرتفعة لم تترك لـ«نيودلهي» خيارات واسعة.

وأوضحت الصحافة المحلية، أن «نيودلهي»، وضعت آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصًا، تجنبًا لإجراء التبادلات بالدولار الأمريكي، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الولايات المتحدة، كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن سعر جالون البنزين الواحد يبلغ 4.69 دولار، أي ما يعادل 1.24 دولار للتر الواحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية، إنه بعد رفض الولايات المتحدة شراء الطاقة الروسية، وارتفاع الأسعار الذي حدث بعد ذلك، لوحظت موجة سرقة للبنزين في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن حوادث سرقة في 10 ولايات على الأقل.