تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ94.75 نقطة عند إغلاق بورصة نيويورك

تراجعت سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بواقع 94.75 نقطة أو 2.12% ليسجل عند الإغلاق 4380.26 نقطة

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة «1.78%»

وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي»، 622.24 نقطة «1.78%»، ليغلق عند 34312.03 نقطة، كما انخفض خسر مؤشر «ناسداك المجمع»، 407.38 نقطة أو 2.88% ليسجل عند إغلاق جلسة التداول، 13716.72 نقطة.

وكان قطاعا التكنولوجيا وخدمات الاتصالات الأكثر تضررا في «بورصة نيويورك»، كما تراجعت أسهم المؤسسات المالية مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

عربيا، أغلقت البورصة الأردنية، على ارتفاع بنسبة 0.13%، لتسجل 2162.03 نقطة، وبلغت الأسهم المتداولة 4.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 ملايين دينار أردني.

محادثات «أمريكية سعودية» حول الأوضاع في أسواق الطاقة

وفي سياق آخر، أجرت الولايات المتحدة محادثات مع السعودية حول الأوضاع في أسواق الطاقة في ظل رفض الرياض زيادة استخراج النفط رغم طلب واشنطن، على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت السعودية، أكدت في وقت سابق، أنها ليست على استعداد لضخ المزيد من النفط ولن تبادر بإجراء تغييرات على اتفاقية مع روسيا والمنتجين الآخرين والتي أبقت على مستويات إنتاج النفط الحالية.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان نشره مساء أمس الخميس، إن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، زارا السعودية هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار «البيت الأبيض»، إلى أن الجانبان، ناقشا وضع منهج مشترك لإدارة الضغوط المحتملة على السوق، الناجمة عن غزو روسي محتمل لـ أوكرانيا.