أسعار النفط ترتفع 3% اليوم متجاهلة رفع سعر الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الخميس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إنّ الأسواق قد تخسر ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام الروسي والمنتجات المكررة ابتداء من أبريل، وأن خسارة الإمدادات ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب بمقدار مليون برميل في اليوم بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

101 دولار للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 3 دولارات، ضمن أسعار النفط أو 3.1%، إلى 101.09 دولار للبرميل بعد انخفاضها لثلاث جلسات تداول متتالية، وارتفع خام الولايات المتحدة غرب تكساس الوسيط (WTI) 2.8 دولار أو 3% إلى 97.84 دولار للبرميل، واستقر كلا العقدين على انخفاض في اليوم السابق، بعد قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وعلامات التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت الأسعار في الجلسة السابقة بفعل أنباء عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 مارس إلى 415.9 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون براميل.

النفط يتجاهل رفع أسعار الفائدة الأمريكية

وتجاهلت سوق النفط إلى حد كبير تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الأربعاء برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعًا.

وبحسب وكالة رويترز، تعززت معنويات السوق إلى حد ما بعد أن تعهدت الصين بسياسات لتعزيز الأسواق المالية والنمو الاقتصادي، في حين أن الانخفاض في حالات COVID-19 الجديدة في الصين حفز الآمال بأن السلطات قد ترفع حظر السفر والسماح للمصانع باستئناف الإنتاج في المدن الخاضعة للإغلاق.