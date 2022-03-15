انخفاض أسعار النفط نسبيا بتأثير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أسفرت أنباء احتمال التوصل لتفاهم بين روسيا وأوكرانيا في المفاوضات الدائرة بينهما، عن مزيد من انخفاض أسعار النفط مقارنة بما كانت عليه في بداية الأزمة، إذ واصلت أسعار النفط انخفاضها في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجعت نحو 5.14% لتصبح 101.40 دولار للبرميل خام برنت.

انخفاض أسعار النفط بتأثير احتمال الحل الدبلوماسي

وتواصل أسعار النفط الانخفاض، إلى 101.40 دولار للبرميل خام برنت، اليوم، بعد أن كان قد أغلق على 106.9 دولار، وذلك بنسبة تراجع 5.14%.

وفيما يتعلق باستمرار انخفاض أسعار النفط نسبيا، فقد تراجع الخام الأمريكي الوسيط بنسبة 4.95% مسجلا 97.89 دولار للبرميل، وكان قد أغلق في السابق على 103.1 دولار.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت، أمس، أيضا بما يزيد على 5%، إذ وصلت أدنى مستوياتها خلال حوالي أسبوعين، وسط آمال بالتوصل لنهاية دبلوماسية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من خلال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وهو تطور من شأنه أن يدعم الإمدادات العالمية، ويؤدي للمزيد من انخفاض أسعار النفط.

غموض بشأن المستقبل رغم انخفاض أسعار النفط

ورغم هذا الانخفاض إلا أنه يظل نسبيا، لاسيما بالنظر إلى أن خام برنت القياسي العالمي والأمريكي غرب تكساس الوسيط، شهدا ارتفاعات قوية منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهما الآن مرتفعان حوالي 36% عن مستوياتهما بداية العام الجاري، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

يأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 عند 4.2 مليون برميل يوميا، لكنها أشارت إلى احتمال مراجعة التوقعات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، وذلك في إشارة واضحة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وذكرت «أوبك» خلال تقريرها لشهر مارس الجاري، أن التوقعات قد تتغير في الأسابيع المقبلة عندما يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن التداعيات بعيدة المدى للاضطرابات الجيوسياسية.