زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان.. والبرازيل تحظر «تليجرام»

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث عدة بينها زلزال ضرب قبالة سواحل شمال غربي اليابان، دون الإبلاغ عن وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، فيما ألقت السلطات الأمنية في السعودية القبض على مواطنين اثنين بحوزتهما 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر مخبأة في التجويف الداخلي لمركبتهما.

زلزال اليابان يضرب «إيواتي»

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر محافظة «إيواتي» قبالة السواحل شمال غربي اليابان، وقالت وكالة «الأرصاد الجوية» اليابانية، إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا قبالة سواحل المحافظة اليابانية الساعة في الـ11:25 مساء.

وأشارت الوكالة اليابانية، إلى عدم وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

وفي النرويج، واصلت فرق الإنقاذ البحث عن طائرة عسكرية أمريكية مفقودة من طراز «إم في 22 أوسبري»، كانت تشارك في تدريبات عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في شمال النرويج، أمس الجمعة.

وفي السعودية، نجحت شرطة منطقة «مكة المكرمة»، في القبض على مواطنين بحوزتهما 10 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة في التجويف الداخلي لمركبتهما.

وقالت شرطة المنطقة، إنّ عملية القبض على المواطنين كانت على طريق «الليث - عسير».

قاضٍ برازيلي يحظر تطبيق «تليجرام»

وفي البرازيل، حكم قاض المحكمة العليا، أمس الجمعة، بحظر تطبيق «تليجرام» في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح القاضي ألكسندر دي موريس، أنّ قرار الحظر الفوري لـ«تليجرام»، جاء لفشل الشركة المالكة في الامتثال لأوامر السلطات البلاد، بإزالة الرسائل التي تبين أنها تحتوي على معلومات مضللة.

من جانبه، قال بولسونارو، إنّ القرارغير مقبول ويعرض حرية مواطني بلاده للخطر.