تحطم طائرة عسكرية أمريكية شمالي النرويج

أشارت سلطات الطوارئ النرويجية، إلى معلومات عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية.

وكانت وسائل إعلام نرويجية، قالت في وقت سابق إن طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص، اختفت شمال النرويج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الطائرة كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي «الناتو»

وأوضحت «المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ في النرويج»، أن الطائرة، من طراز أوسبري في-22، كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عندما جرى الإبلاغ عن اختفائها في الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش «07:26 مساءً بتوقيت القاهرة».

الطائرة كانت في مهمة تدريبية

بدوره، أوضح موقع «إن آر كي» النرويجي، أن الطائرة المحطمة كانت في مهمة تدريبية بمدينة «بودو» المطلة على المحيط المتجمد الشمالي، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت حالة الجو سيئة في المنطقة، وفقًا لما قاله متحدث باسم «المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ»، إنه لم يُعرف مصير من كانوا على متن الطائرة، كما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.