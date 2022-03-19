عاجل.. إحالة 6 مسؤولين بـ«التضامن» للمحاكمة لاستيلائهم على أموال «تكافل وكرامة»

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي و5 من مساعديه للمحاكمة، بعد ثبوت استيلائهم على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة، ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

تفاصيل الاتهامات

وذكر تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، أنّ خالد علي عبده محمود، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي، لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدِّ العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على كرامة وظيفته، ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وأوضحت المذكرة، أنّ المتهم طلب السُّلف المُؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه، و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه، و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج، رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

وأشارت إلى أنَّ المتهم زوّر مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله، بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ غرض السلف المصروفة، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

اختلاس الأموال وتزوير مستندات

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه، و69 بمبلغ 29800 جنيه، و779 بمبلغ 29400 جنيه، والمنصرفة باسم المتهم الثاني عاطف زاخر رفلة، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه، وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه، وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه، باسم المتهم الخامس نجيب محمد إسماعيل.

كما تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع عرفة إبراهيم علي، وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه، باسم المتهم السادس أحمد شعبان علي، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و 28700 جنيه، بأرقام شطب «4556 ــ 5259 ــ 298» باسم المتهم الثالث حسن وفاء العليمي، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف، وعدم تنفيذها، وزوّر مستندات تسوية هذه السلف، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

وأكدت النيابة الإدارية أنّ عاطف زاخر رفلة، كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وحسن وفاء العليمي، أخصائي اجتماعي بالإدارة ذاتها، وعرفة إبراهيم علي، رئيس قسم ونجيب محمد إسماعيل، سكرتير وأحمد شعبان علي، أخصائي إجتماعي، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد ما مكنه من اختلاسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.