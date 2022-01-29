وظائف النيابة الإدارية.. تعرف على مواعيد المقابلات لدفعة 2019

وظائف النيابة الإدارية، هي أكثر الكلمات بحثًا خلال الساعات الماضية، خاصة من قِبل المتقدمين لشغل الوظائف، وذلك بعد إعلان النيابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019، كما خصصت رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به.

وظائف النيابة الإدارية

وبالنسبة لمواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف النيابة الإدارية دفعة 2019 المتمثلة في وظيفة معاون نيابة إدارية، فتبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل، الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وأشار البيان الصادر عن النيابة إلى أنّ المقابلات تجرى بمقر مجمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، شارع الـ90 الشمالي خلف مجمع البنوك، ويكون دخول المتقدمين من بوابة 2.

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به عن طريق الرابط المخصص، ثم قم بالضغط على «بحث».

تعليمات حضور المقابلة الشخصية لـ وظائف النيابة الإدارية

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار دون إحضار التليفون المحمول.

- على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.

- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة و«الفيس شيلد».

- عند وجود أي خطأ بالبيانات يجري الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎.

شروط وظائف النيابة الإدارية

وكانت النيابة الإدارية أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتي 2019-2020، واشترطت في المتقدمين التالي:

1. ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن (جيد).

٢- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا في 13-12-2021 بالنسبة لدفعة 2019، وألا يزيد على 30 عامًا في 24-12-2021 بالنسبة لدفعة 2020.

3. أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5. أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

واشترطت النيابة الإدارية لسحب ملف التقديم من قِبل الراغبين التالي:

- إحضار بطاقة «فيزا كارت» بها مبلغ أكثر من 400 جنيه.

- إحضار استمارة تسجيل البيانات التي تجري طباعتها من على الموقع بعد استيفائها.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

علمًا بأنّه، لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي وردت بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.