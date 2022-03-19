650 مليار جنيه استثمارات في شبه جزيرة سيناء: بناء وتعمير وتنمية (فيديو)

تعمل الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة خضراء مستدامة بشكل كامل قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، جاء ذلك في تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر بعنوان «تخصيص 650 مليار جنيه استثمارات في شبه جزيرة سيناء».

مشروعات حيوية ومرافق خدمية

وتشهد سيناء عملية بناء وتعمير تصاحبها رؤية تنموية وتطوير وذلك وفقًا لخطة الدولة في توفير كل المشروعات الحيوية والمرافق الخدمية للأهالي، إلى جانب تعزيز عمليات الجذب للوفود الخارجية والرحلات السياحية.

موازنة واستثمارات كبيرة خصصتها الدولة لـ سيناء خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن تجاوزت أكثر من 650 مليار جنيه ضمن الإرادة السياسية القوية ورؤية الدولة الشاملة لتعمير سيناء وتحسين حياة مواطنيها وتحويل المحافظة إلى منطقة جذب واعدة يمكنها استيعاب أعداد متزايدة من المصريين.

استثمارات شبكات الطرق

وضخت الدولة المصرية استثمارات غير مسبوقة لتطوير شبكات الطرق والأنفاق التي تربط جنوب سيناء بالوادي ولعل أهمها طريق «النفق - شرم الشيخ» بطول 342 كم و«طريق النفق - رأس النقب» بطول 231 كم، فضلًا عن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 الذي يعد أحد أهم معالم ربط جنوب سيناء بالوادي، إضافة إلى تخصيص 103 ملايين جنيه لمحافظة جنوب سيناء ضمن استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.