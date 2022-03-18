هيئة الرعاية الصحية: مستشفيات جنوب سيناء ستصبح مقاصدا للسياحة العلاجية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن جنوب سيناء ستكون أحد أهم مقاصد السياحة العلاجية لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة علامتها التجارية «نرعاك في مصر»، بجنب خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الوضع العالمي حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين بغرض العلاج، لا سيما بعد تماسك النظام الصحي المصري في ظل أزمة فيروس كورونا، مما يسهم في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج بسلامة وأمان.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها السبكي، وهو المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، للمنشآت الصحية المقرر نقل تبعيتها إلى الهيئة بمحافظة جنوب سيناء خلال الشهر المقبل، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

نقل تبعية منشآت طبية لهيئة الرعاية الصحية

وأكدت هيئة الرعاية الصحية نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية بجنوب سيناء من الجهات التابعة لها إلى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية والعاملين بها إلى الهيئة لتشغيل المنظومة بالمحافظة.

وأضافت أن جولة الدكتور أحمد السبكي، شملت تفقد جاهزية المنشآت الصحية، واستكمال كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية الخاصة بها، وتفقد المتطلبات الخاصة بأعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وكذلك تفقد القوى البشرية، تمهيدًا لتشغيل المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة لأهالي جنوب سيناء.

فرق عمل مشتركة لتسهيل نقل الأصول

وأشارت إلى تكوين فرق عمل مشتركة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، لتيسير وتسهيل عملية نقل الأصول من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018.

السبكي: التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية للمواطن السيناوي

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بخُطى ثابتة وجادة، وامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية وتكاملية في الخدمات الصحية للمواطن السيناوي، لافتًا إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.

وصرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بأن ثمار نجاح التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء نتيجة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بها، سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها.

وأشار إلى وجود تنسيق بين أجهزة المحافظة لتسريع عملية التحول المؤسسي لنظام التأمين الشامل، متابعًا: «ندعم برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، ومحافظة جنوب سيناء بإمكانياتها مؤهلة لتكون المقصد الأول في المنطقة للسياحة العلاجية».

ورافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته الميدانية للمنشآت الصحية بجنوب سيناء، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إضافة إلى عدد من المسئولين بهيئة الرعاية الصحية.